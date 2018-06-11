У Луганській області скоротиться кількість блокпостів на дорогах, - Гарбуз

На двох стаціонарних блок-постах ведеться оптимізація роботи

Юрій Гарбуз повідомив, що за рішенням командування ООС, передбачено скорочення кількості блокпостів з 15 до 8 на території області. Про це повідомив голова Луганської ВЦА Юрій Гарбуз у своєму Facebook.

Так, сьогодні відбулась зустріч з керівниками правоохоронних органів, контролюючих структур та підрозділів ЗСУ.

"Також приділили увагу функціонуванню блокпостів. За рішенням Командування ООС, передбачено скорочення їх кількості на території області з 15 до 8. На двох стаціонарних блок-постах "Лисичанськ-Бахмут" та "Кремінна-Лиман" ведеться оптимізація роботи: забезпечення водопостачання та водовідведення, освітлення, асфальтування тощо. Доручив керівникам Департаменту фінансів та Управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації облдержадміністрації розробити механізм фінансування та утримання стаціонарних блокпостів", - написав він.

Він зазначив, що було обговорено питання боротьби з обігом наркотичних засобів.

"Серед головних питань - боротьба з обігом наркотичних засобів. Доручив посилити роботу всіх відповідальних та спрямувати її на результат – розкриття і притягнення до відповідальності винних у скоєнні наркозлочинів. Ми не можемо допустити в області, що потерпає від війни, поширення наркотичної загрози", - повідомив Гарбуз.

Окрім цього, було обговорено питання виконання бюджетів усіх рівнів, охорони державного кордону, перетину громадянами лінії розмежування та контроль за переміщенням товарів через КПВВ "Станиця Луганська", протипожежної безпеки, надання адміністративних послуг населенню Управлінням Державної міграційної служби України в Луганській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис голові Луганської ОДА - керівнику обласної військово-цивільної адміністрації Юрію Гарбузу стосовно начальника управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області ОДА Юрія Бережного.