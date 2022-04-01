Для Луганской области согласовали пять гуманитарных коридоров: где пройдет эвакуация

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркивает, что эвакуация начнется после того, как начнет соблюдаться "режим тишины".

"Россияне пока его не соблюдают. Обстрелы с их стороны продолжаются. Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена", - отметил он.

Маршруты для эвакуации:

Бахмут - Лисичанск - Северодонецк - Рубежное;

Бахмут - Лисичанск - Горское - Нижнее;

Бахмут - Лисичанск - Северодонецк;

Бахмут - Попасная;

Бахмут - Лисичанск.

Сегодня уже удалось эвакуировать 52 человека из Кременной, они направились на поезда в Славянск.