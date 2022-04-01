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Для Луганської області погодили п'ять гуманітарних коридорів: де пройде евакуація

Фото: у Луганській області відкриють гуманітарні коридори (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

На 1 квітня для Луганської області погодили п'ять гуманітарних коридорів. Евакуація проводитиметься з шести міст і сіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підкреслює, що евакуація почнеться після того, як почне дотримуватися "режиму тиші".

"Росіяни поки його не дотримуються. Обстріли з їхнього боку тривають. Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, я вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація дуже загострена", - зазначив він.

Маршрути для евакуації:

  • Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк - Рубіжне;
  • Бахмут - Лисичанськ - Гірське - Нижнє;
  • Бахмут - Лисичанськ - Сєвєродонецьк;
  • Бахмут - Попасна;
  • Бахмут - Лисичанськ.

Сьогодні вже вдалося евакуювати 52 людини з Кремінної, вони попрямували на поїзди до Слов'янська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія має намір забрати українських біженців з Польщі.

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ЛуганськевакуаціяБіженці