ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Луганской области шпиона боевиков приговорили к 8 годам

Новости » Общество     25.11.2019 - 15:34
В Луганской области шпиона боевиков приговорили к 8 годам
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина с 2015 года состоял в "народной милиции ЛНР"

В Луганской области на 8 лет лишения свободы приговорили мужчину, который передавал боевикам "Луганской народной республики" разведданные об украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"С апреля 2015 указанное лицо нес службу в рядах "народной милиции ЛНР", а именно собирал и передавал информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украина в "отдельном батальоне связи" с целью причинения вреда территориальной целостности Украины. Кроме того, в течение 2016-2019 годов он обеспечивал пропускной режим на оккупационному посту "Изварино" в составе так называемого "государственного таможенного комитета" террористической организации "ЛНР", - сообщили в ГПУ.

Мужчина находился в розыске и был задержан Службой безопасности Украины в сентябре 2019 года. Отмечается, что обвиняемый сотрудничал со следствием и обличал других соучастников.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении пограничника Лисичанского пограничного отряда. Мужчину обвиняют в участии в террористической организации "ЛНР".

Также РБК-Украина писало, что в Луганской области на одном из блокпостов полиция задержала боевика "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских военных.

Прокурор огласил обвинительный акт по делу Насирова В Полтавской области агента ФСБ приговорили к 12 годам тюрьмы
Новости Украины ЛуганскЛуганскЛНРСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь