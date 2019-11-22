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В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Новости » Общество     22.11.2019 - 17:49
В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Иллюстративное фото (flickr.com/national.police RU)

Боевик в 2014 году вошел в состав "ЛНР"

В Луганской области на одном из блокпостов полиция задержала боевика "Луганской народной республики", который принимал участие в боевых действиях против украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что 48-летний житель города Ровеньки был задержан во время того, как он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию для замены паспорта.

"Он в апреле 2014 года вошел в состав местного вооруженной группировки и вооруженный карабином некоторый промежуток времени участвовал в патрулировании пгт. Ясиновский г. Ровеньки", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что в настоящее время мужчина сотрудничает со следователями в рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки чиновницы в Луганской области боевиками "ЛНР" во время посещения временно оккупированной территории. Представители "спецслужб" боевиков пытались втянуть женщину в антигосударственную деятельность.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области сотрудники СБУ выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР".

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