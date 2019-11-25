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У Луганській області шпигуна бойовиків засудили на 8 років

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 15:34
У Луганській області шпигуна бойовиків засудили на 8 років
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік з 2015 року входив до "народної міліції ЛНР"

В Луганській області на 8 років позбавлення волі засудили чоловіка, який передавав бойовикам "Луганської народної республіки" розвіддані про українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що чоловіка визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

"З квітня 2015 зазначена особа ніс службу в лавах "народної міліції ЛНР", а саме збирав і передавав інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України в "окремому батальйоні зв'язку" з метою заподіяння шкоди територіальній цілісності України. Крім того, протягом 2016-2019 років він забезпечував пропускний режим на окупаційному посту "Ізварине" у складі так званого "державного митного комітету" терористичної організації "ЛНР", - повідомили в ГПУ.

Чоловік перебував у розшуку і був затриманий Службою безпеки України у вересні 2019 року. Відзначається, що обвинувачений співпрацював зі слідством і викривав інших співучасників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР направило до суду обвинувальний акт стосовно прикордонника Лисичанського прикордонного загону. Чоловіка звинувачують в участі в терористичній організації "ЛНР".

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області на одному з блокпостів поліція затримала бойовика "ЛНР", який брав участь у бойових діях проти українських військових.

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