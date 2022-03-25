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В Луганской области сегодня состоится эвакуация поездом: расписание

Фото: в Луганской области планируется эвакуация потогом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области в пятницу, 25 марта, планируется эвакуационный поезд. Он отправится со станции в Новозолотаревке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00. После состоится пересадка в Донецкой области.

Места сбора для организованного подвоза:

  • Северодонецк (10:00 - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28);
  • Рубежное (9:00 - Дом культуры "Южный", ул. Чехова, 11);
  • Лисичанск (часть ГСЧС);
  • Приволье (10:00 на площади);
  • Горное (10:00 Дом культуры "Украина").

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска:

  • 13:00 - №290/289 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №292/291 Краматорск - Львов.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Рубежное Луганской области. Из-за действий военных РФ погибли два человека.

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ЛуганскэвакуацияВойна России против Украины