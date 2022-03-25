У Луганській області сьогодні відбудеться евакуація потягом: розклад

У Луганській області у п'ятницю, 25 березня, планується евакуаційний потяг. Він відправиться зі станції в Новозолотарівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00. Після відбудеться пересадка у Донецькій області.
Місця збору для організованого підвезення:
Розклад евакуаційних поїздів з Краматорська:
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти обстріляли Рубіжне Луганської області. Через дії військових РФ загинули двоє осіб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.