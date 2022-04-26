UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по пяти направлениям: список

Фото: в Луганской области планируется эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сегодня эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горном.

Глава Луганской области призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, поскольку ситуация с каждым днем обостряется.

"С каждым следующим разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса рубежане - транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы ежедневно стараемся доехать до каждого места сборов, как и сегодня", - отметил Гайдай.

Места сбора для эвакуации:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, из Покровска отправится эвакуационный поезд для жителей Донбасса.

Кроме того, сегодня Укрзализныця запланировала семь эвакуационных поездов из восточных областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияВойна России против УкраиныЛуганск