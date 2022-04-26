В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по пяти направлениям: список

В Луганской области 26 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Определены пять населенных пунктов, откуда будут вывозить людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Сегодня эвакуация автобусами запланирована в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Попасной и Горном.
Глава Луганской области призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, поскольку ситуация с каждым днем обостряется.
"С каждым следующим разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса рубежане - транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы ежедневно стараемся доехать до каждого места сборов, как и сегодня", - отметил Гайдай.
Места сбора для эвакуации:
Напомним, из Покровска отправится эвакуационный поезд для жителей Донбасса.
Кроме того, сегодня Укрзализныця запланировала семь эвакуационных поездов из восточных областей.
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