У Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками: список

У Луганській області 26 квітня продовжиться евакуація мирного населення. Визначено п’ять населених пунктів, звідки будуть вивозити людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Сьогодні евакуація автобусами запланована в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній і Гірському.
Очільник Луганської області закликав жителів евакуюватися в більш безпечні регіони України, оскільки ситуація з кожним днем загострюється.
"З кожним наступним разом діставатися до зони гострих бойових дій все важче. Вчора не дочекалися автобусу рубіжани - транспорт обстріляли росіяни. Люди хотіли врятуватися, але ворог вважав інакше. Ми щодня намагаємося доїхати до кожного місця зборів, як і сьогодні", - зазначив Гайдай.
Місця збору для евакуації:
Нагадаємо, з Покровська відправиться евакуаційний потяг для жителів Донбасу.
Крім того, сьогодні Укрзалізниця запланувала сім евакуаційних потягів зі східних областей.
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