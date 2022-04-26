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У Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за п'ятьма напрямками: список

Фото: у Луганській області планується евакуація (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Луганській області 26 квітня продовжиться евакуація мирного населення. Визначено п’ять населених пунктів, звідки будуть вивозити людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Сьогодні евакуація автобусами запланована в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Попасній і Гірському.

Очільник Луганської області закликав жителів евакуюватися в більш безпечні регіони України, оскільки ситуація з кожним днем загострюється.

"З кожним наступним разом діставатися до зони гострих бойових дій все важче. Вчора не дочекалися автобусу рубіжани - транспорт обстріляли росіяни. Люди хотіли врятуватися, але ворог вважав інакше. Ми щодня намагаємося доїхати до кожного місця зборів, як і сьогодні", - зазначив Гайдай.

Місця збору для евакуації:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11.

Нагадаємо, з Покровська відправиться евакуаційний потяг для жителів Донбасу.

Крім того, сьогодні Укрзалізниця запланувала сім евакуаційних потягів зі східних областей.

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евакуаціяВійна Росії проти УкраїниЛуганськ