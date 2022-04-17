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В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по семи направлениям

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Луганская область, Воскресенье 17 апреля 2022 10:12
В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по семи направлениям Фото: в Луганской области планируется эвакуация (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 17 апреля, в Луганской области продолжится эвакуация мирного населения. Выехать можно из семи населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Места сбора для эвакуации:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Нижнее: Парковая, 13;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11
  • Кременная: возле здания Укрпочты, предварительная запись по номеру 066 000 22 01.

Также в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.

Напомним, что желающие жители Луганской и Донецкой областей могут эвакуироваться бесплатным поездом со станции Покровск.

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