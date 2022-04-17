В Луганской области сегодня продолжится эвакуация по семи направлениям
Фото: в Луганской области планируется эвакуация (Getty Images)
В воскресенье, 17 апреля, в Луганской области продолжится эвакуация мирного населения. Выехать можно из семи населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Места сбора для эвакуации:
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: РТИ, 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
- Горное: ул. Гагарина, 13а;
- Нижнее: Парковая, 13;
- Рубежное: ул. Чехова, 11
- Кременная: возле здания Укрпочты, предварительная запись по номеру 066 000 22 01.
Также в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.
Напомним, что желающие жители Луганской и Донецкой областей могут эвакуироваться бесплатным поездом со станции Покровск.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.