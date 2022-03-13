У Луганській області на сьогодні оголосили евакуацію: з яких міст
Фото: голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Сьогодні, 13 березня 2022 року, відкривається "зелений коридор" для евакуації людей з Луганської області. Режим тиші в регіоні оголошено з 09:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.
За його словами, о 10:00 евакуаційні автобуси прибудуть в Бахмут, після чого відразу відправляться в Луганську область.
Місця збору для евакуації:
- Лисичанськ - вул. Сосюри, 324, будівля ДСНС
- Кремінна - вул. Титова, біля Укрпошти
- Рубіжне - Володимирська площа, біля міської ради
- Сєвєродонецьк - ПК "Будівельників"
- Гірське - Будинок культури "Україна"
- Золоте - квартал Сонячний, 8а
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, в результаті загинула провідниця.
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