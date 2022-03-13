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У Луганській області на сьогодні оголосили евакуацію: з яких міст

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Луганська область, Неділя 13 березня 2022 08:57
У Луганській області на сьогодні оголосили евакуацію: з яких міст Фото: голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 13 березня 2022 року, відкривається "зелений коридор" для евакуації людей з Луганської області. Режим тиші в регіоні оголошено з 09:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, о 10:00 евакуаційні автобуси прибудуть в Бахмут, після чого відразу відправляться в Луганську область.

Місця збору для евакуації:

  • Лисичанськ - вул. Сосюри, 324, будівля ДСНС
  • Кремінна - вул. Титова, біля Укрпошти
  • Рубіжне - Володимирська площа, біля міської ради
  • Сєвєродонецьк - ПК "Будівельників"
  • Гірське - Будинок культури "Україна"
  • Золоте - квартал Сонячний, 8а

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області окупанти обстріляли евакуаційний поїзд, в результаті загинула провідниця.

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Луганськ евакуація Війна Росії проти України
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