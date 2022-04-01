З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ
Фото: з Луганської області евакуювали 1700 осіб (t.me/kt)
В Луганській області сьогодні тривала евакуація мирного населення. За день з регіону вдалося вивезти 1735 місцевих жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Сьогодні проводилася евакуація людей з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, вдалося вивезти з:
- Сєвєродонецьку - 285 осіб;
- Рубіжного - 60 осіб;
- Лисичанську та прилеглих міст та сіл - 1300 осіб;
- Кремінної - 52 осіб;
- Попасної - 38 осіб.
Нагадаємо, сьогодні також продовжилася евакуація жителів Маріуполя. До Запоріжжя з Бердянську виїхала евакуаційна колона з автобусів та приватного транспорту.
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