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З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ

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Луганська область, П'ятниця 01 квітня 2022 18:11
З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ Фото: з Луганської області евакуювали 1700 осіб (t.me/kt)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області сьогодні тривала евакуація мирного населення. За день з регіону вдалося вивезти 1735 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Сьогодні проводилася евакуація людей з населених пунктів, де йдуть активні бойові дії. Зокрема, вдалося вивезти з:

  • Сєвєродонецьку - 285 осіб;
  • Рубіжного - 60 осіб;
  • Лисичанську та прилеглих міст та сіл - 1300 осіб;
  • Кремінної - 52 осіб;
  • Попасної - 38 осіб.

З Луганської області сьогодні евакуйовали 1 735 осіб, - ОПУ

Нагадаємо, сьогодні також продовжилася евакуація жителів Маріуполя. До Запоріжжя з Бердянську виїхала евакуаційна колона з автобусів та приватного транспорту.

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Луганськ евакуація Війна Росії проти України
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