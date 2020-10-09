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Подрыв пожарной машины в Луганской области: появились подробности

Автор: РБК-Украина

В Луганской области во время ликвидации пожара между селами Болотное и Сизые Станично-Луганского района сдетонировала взрывчатка. В результате происшествия трое людей пострадали.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в результате инцидента получил контузию пожарный-спасатель и пострадали два работника лесхоза.

"Это произошло из-за детонации взрывоопасного предмета, которыми, за боевых действий, загрязненные сотни гектаров украинской земли на востоке. Пострадавшие доставлены в Станично-Луганской районной больницы. Угроза жизни спасателя отсутствует", - сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Напомним, в конце сентября произошел масштабный пожар в Луганской области. Жертвами пожаров стали 11 человек.

По фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 14 дел. Также к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.

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