В Луганской области россияне сбежали и оставили трофеи украинским защитникам (фото)

Россия уже 16 день нападает на Украину. Однако все чаще испуганный враг продолжает отступать, оставляя за собой Z-трофеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
В Луганской области российские военные скрылись от украинских пограничников и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Также враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку.
"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится", - говорится в сообщении.
Также украинские военные продолжают чистить украинскую землю от врага.
Ранее сообщалось, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области.
Также мы писали, что под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.
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