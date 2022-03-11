В Луганской области россияне сбежали и оставили трофеи украинским защитникам (фото)

Россия уже 16 день нападает на Украину. Однако все чаще испуганный враг продолжает отступать, оставляя за собой Z-трофеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В Луганской области российские военные скрылись и оставили технику (facebook.com/DPSUkraine)

Также украинские военные продолжают чистить украинскую землю от врага.

"Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не таким образом, который врагу понравится", - говорится в сообщении.

Также враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, загруженный гранатами и патронами и зенитную установку.

В Луганской области российские военные скрылись от украинских пограничников и военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области.

Также мы писали, что под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

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