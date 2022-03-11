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У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 16-й день нападає на Україну. Однак, все частіше наляканий ворог продовжує відступати, залишаючи за собою Z-трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У Луганській області російські військові втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних Сил України.

Також ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку.

"Набої й гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові й далі продовжують чистити українську землю від ворога.

У Луганській області російські військові втекли та залишили техніку (facebook.com/DPSUkraine)

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.

Також ми писали, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

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