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В Луганской области в результате российских обстрелов газ есть только в шести населенных пунктах

В Луганской области почти отсутствует газ (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в результате обстрелов газом в области пользуются лишь в шести населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы.

Сообщается, что в других городах и селах централизованное газоснабжение в дома луганчан отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций.

"Иногда встает вопрос - что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить. Газ есть в шести городах и селах. Однако в трех из них не везде. С голубым топливом сейчас 45,5 тысячи семей", - написал Гайдай.

По словам главы ОВА, водоснабжение в области у большинства насосных станций либо разрушено, либо обесточено.

В частности, централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Приволье и Северодонецке.

Также отсутствует подача воды в населенные пункты, которые обслуживает "Попаснянский районный водоканал".

Ранее мы сообщали, что в оккупированной Кременной взорвался газ в горсовете и здании полиции.

Также мы писали, что из-за обстрелов жители Луганской области остаются без света, газа и воды.

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