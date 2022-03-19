В Луганской области в результате обстрела разрушился дом: погибли двое детей и женщина
В городе Рубежное Луганской области в результате обстрела произошло разрушение жилого дома. Отмечается, что под завалами оказались люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Отмечается, что на место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области.
Из-под завалов достали двоих детей без признаков жизни. Спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но спасти детей не удалось.
Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и ребенка.
Медицинские работники констатировали смерть женщины. Ребенка удалось спасти, его состояние стабильное, удовлетворительное.
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