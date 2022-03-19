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В Луганской области в результате обстрела разрушился дом: погибли двое детей и женщина

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Луганская область, Суббота 19 марта 2022 14:44
В Луганской области в результате обстрела разрушился дом: погибли двое детей и женщина В Луганской области из-за обстрелов погибли дети (t.me/dsns)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Рубежное Луганской области в результате обстрела произошло разрушение жилого дома. Отмечается, что под завалами оказались люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Отмечается, что на место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение ГСЧС Луганской области.

Из-под завалов достали двоих детей без признаков жизни. Спасатели сделали сердечно-легочную реанимацию, но спасти детей не удалось.

Спасатели продолжили разбирать завалы и нашли женщину и ребенка.

Медицинские работники констатировали смерть женщины. Ребенка удалось спасти, его состояние стабильное, удовлетворительное.

Ранее мы сообщали, что в результате вчерашнего авиаудара по Макарову погибли семь человек.

Также мы писали, что российские войска обстреляли в Чернигове два общежитияы, пострадали 11 человек.

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