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В Луганской области приступили к покрытию финальной части трассы Н-26 по программе президента

Автор: Наталия Гурковская

На дороге национального значения Н-26 "Чугуев-Меловое" в Луганской области компания "Автомагистраль-Юг" начала укладку финишного слоя дорожного покрытия. Всего до октября на этой трассе в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в ходе текущего среднего ремонта будет восстановлено 35 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу программы "Большая стройка" в Facebook.

Трасса Н-26 имеет общую протяженность 298,3 км и служит важным транспортным коридором, соединяющим крупные районные центры Харьковской и Луганской областей.

На территории Луганской области из-за интенсивного движения военной техники дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, некоторые ее участки были разрушены в ходе боевых действий.

Устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) в настоящее время проходит на отрезке от города Старобельск в направлении села Евсуг. Ранее здесь уже было выполнено разрыхление и фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Был также заменен бортовой камень и расчищена придорожная полоса от кустарников и мелколесья.

В ближайшее время компания-подрядчик приступит к устройству примыканий, съездов, автобусных остановок и укреплению обочин. На дороге будут также установлены барьерное ограждение, новые дорожные знаки и направляющие столбики. После чего дорожники нанесут разметку.

Ранее "Автомагистраль-Юг" уже восстановила 110-километровый участок этой дороги в Харьковской области от поселка Малиновка до границы с Луганской областью.

Напомним, до конца 2023 года в Украине планируется восстановить всю сеть государственных дорог. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

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Большая стройка