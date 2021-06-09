В Украине начали тестировать новый комплекс для сохранения качества дорог после строительства

Компания "Автомагистраль-Юг" начала использование уникального комплекса для профилактики повреждения дорог. Этот комплекс поможет сохранить европейское качество автодорог, восстановленных по программе президента "Большая стройка".

Об этом сообщается на странице программы в Facebook.

Отмечается, что комплекс Schäfer SMS 12000 работает на базе полноприводного тягача MAN и наносит на дорогу специальное микропокрытие из литой эмульсионно-минеральной смеси (ЛЭМС).

"Мировая практика рекомендует применять технологию ЛЭМС на каждой дороге уже через 3-4 года ее эксплуатации, если за это время на покрытии появились незначительные повреждения, которые впоследствии могут перерасти в сетку трещин и выбоины", - говорится в сообщении.

Технология позволяет герметизировать трещины, ликвидировать шелушение и восстановить шероховатость дорожного покрытия, что влияет на долговечность дороги и безопасность движения.

Защитная смесь состоит из мелких фракций щебня, цемента, битумной эмульсии и эмульгатора Redicot 404. Все эти компоненты смешиваются внутри комплекса, способного наносить до 90 т смеси в час на ширину до 4 м.

Новую спецтехнику испытали на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский, а вскоре планируют использовать на других направлениях, ведь "Автомагистраль-Юг" поддерживает более 6 500 км дорог в пяти областях.