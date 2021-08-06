У Луганській області приступили до покриття фінальної частини траси Н-26 за програмою президента

Траса Н-26 має загальну протяжність 298,3 км і є важливим транспортним коридором, що з'єднує великі районні центри Харківської та Луганської областей.

На території Луганської області через інтенсивний рух військової техніки дорога перебувала у незадовільному стані, деякі її ділянки були зруйновані в ході бойових дій.

Влаштування верхнього шару з щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА) наразі проходить на відрізку від міста Старобільськ в напрямку села Євсуг. Раніше тут вже було виконано розпушення і фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття. Був також замінений бортовий камінь і розчищена придорожня смуга від чагарників і дрібнолісся.

Найближчим часом компанія-підрядник приступить до влаштування примикань, з'їздів, автобусних зупинок та зміцнення узбіч. На дорозі будуть також встановлені бар'єрна огорожа, нові дорожні знаки та напрямні стовпчики. Після чого дорожники нанесуть розмітку.