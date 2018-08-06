Нацгвардия задержала двух человек за сотрудничество с боевиками "ДНР"

Задержали правонарушителей вблизи населенных пунктов Мариуполя и Благодатного

За минувшие сутки, 5 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава объединенных сил задержали и передали сотрудникам Национальной полиции двух человек по подозрению в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием "ДНР". Об этом сообщил представитель пресс-центр ООС подполковник Анатолий Стельмах.

Их задержали на стационарных блокпостах вблизи населенных пунктов Мариуполя и Благодатного Донецкой области в ходе проведения мероприятий контрольно-пропускного режима.

Кроме этого, за минувшие сутки правоохранители изъяли из незаконного оборота 1 патрон калибром 12,7 мм, 7 патронов калибром 7, 62 мм, 2 противотанковые мины без взрывателей, 1 гранату Ф-1, 7 минометных мин калибра 50 мм и 1 снаряд калибра 45 мм времен Второй Мировой войны, 1 корпус гранаты "Ф-1", 1 корпус гранаты "М-24", 1 корпус мины "ПОМЗ", 1 осколочную гранату "РГ-33", 15 гр. марихуаны, 3 мл опия ацетилированного.

В ООС отмечают, что криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 4 августа в ООС сообщили о том, что военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые выполняют служебно-боевые задачи в составе ООС, в течение двух дней задержали семерых человек по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями, так называемыми "ДНР" и "ЛНР".