У Луганській області засудили до 8 років тюрьми "депутата ЛНР"

Він підтримував збройну агресію РФ проти України

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) у Луганській області засудили "депутата Луганської Народної республіки (ЛНР)" до 8 років тюрьми. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляють у СБУ, мешканець Хрустального у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Він підтримував збройну агресію РФ проти України, сприяв встановленню окупаційної адміністрації в ОРЛО, голосував за прийняття ряду сепаратистських "законів" псевдореспубліки

"Співробітники Служби безпеки, залучені до Операції об’єднаних сил затримали "політичного діяча" при спробі перетину лінії розмежування, щоб отримати пенсію на підконтрольній українській владі території", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ зазначають, що Лисичанський міський суд визнав зловмисника винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ затримала колишнього "командира взводу ЛНР". Мешканець Сєвєродонецька у 2014 році приєднався до незаконних формувань. Озброєний гранатометом та ручним кулеметом Калашникова, він був серед нападників на Луганський прикордонний загін та військову частину Національної гвардії України.

Також 5 серпня 2018 року військовослужбовці Національної гвардії України зі складу об'єднаних сил затримали та передали співробітникам Національної поліції двох осіб за підозрою у співпраці із незаконним збройним формуванням "ДНР".