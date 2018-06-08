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Интервью

В Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы сообщника боевиков

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 00:09
Фото: СБУ (РБК-Украина) (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (РБК-Украина) (ssu.gov.ua)

Злоумышленник выполнял задание своего куратора из "министерства государственной безопасности (МГБ)"

В городе Лисичанске (Луганская область) по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) приговорили к 8 годам сообщника боевиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

" В Луганской области по материалам СБУ к восьми годам заключения приговорен сообщник боевиков", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники контрразведки СБУ совместно с прокуратурой разоблачили и задержали злоумышленника в апреле текущего года в Лисичанске при выемке носителя информации со специально оборудованного тайника.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017 года злоумышленник, выполняя задание своего куратора из "министерства государственной безопасности (МГБ)", собирал информацию о расположении украинских блокпостов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), фиксировал номера и марки автомобилей сотрудников правоохранительных органов для осуществления диверсий и подрывов

Во время досудебного расследования правонарушитель признал свою вину и дал показания о преступной деятельности своего "куратора".

Так, сотрудники СБ Украины установили личность "оперативного уполномоченного МГБ ЛНВ". Ему заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, и объявлен в розыск.

Напомним, что сегодня, 7 июня 2018 года, сотрудники Службы безопасности Украины вернули домой студента, которого удерживали в плену боевики "ЛНВ".

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Луганск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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