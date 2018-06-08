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Інтерв'ю

У Луганській області засудили до 8 років в'язниці спільника бойовиків

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 00:09
Фото: СБУ (РБК-Україна) (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ (РБК-Україна) (ssu.gov.ua)

Зловмисник виконував завдання свого куратора з "міністерства державної безпеки (МДБ)"

У місті Лисичанську (Луганська область) за матеріалами Служби безпеки України (СБУ) засудили до 8 років спільника бойовиків. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

" У Луганській області за матеріалами СБУ до восьми років ув’язнення засуджено спільника бойовиків", - йдеться у повідомленні.

Так, співробітники контррозвідки СБУ спільно з прокуратурою викрили й затримали зловмисника у квітні поточного року в Лисичанську при виїмці носія інформації зі спеціально обладнаної схованки.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017 року зловмисник, виконуючи завдання свого куратора з "міністерства державної безпеки (МДБ)", збирав інформацію про розташування українських блокпостів та військової техніки Збройних сил України (ЗСУ), фіксував номери та марки автомобілів співробітників правоохоронних органів для здійснення диверсій та підривів.

Під час досудового розслідування правопорушник визнав свою провину та надав показання щодо злочинної діяльності свого "куратора".

Так, співробітники СБ України встановили особу "оперативного уповноваженого МГБ ЛНР". Йому заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною першою ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та оголошено у розшук. 

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня 2018 року, співробітники Служби безпеки України повернули додому студента, якого утримували у полоні бойовики "ЛНР".

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Теги публікації: Служба безпеки України, Луганськ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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