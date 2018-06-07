З полону бойовиків "ЛНР" звільнили українця

Хлопець разом з луганчанами у 2017 році підняли прапор України біля школи

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) повернули додому студента, якого утримували у полоні бойовики "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що уродженець Луганської області у 2017 році разом з батьками поїхав до тимчасово непідконтрольного українською владою Луганська для вирішення майнових питань.Під час перебування в місті хлопець спільно з патріотично налаштованими місцевими жителями підняли на флагштоку біля школи, де він раніше навчався, прапор України. Вони також намалювали національну символіку на фасаді будівлі навчального закладу.

Як повідомляється, юнаків затримали учасники незаконних збройних формувань та насильно утримували у будівлі місцевої пенітенціарної установи. При цьому українських бранців допитували представники так званого "міністерства державної безпеки (МДБ) ЛНР", які застосовували до них заходи психологічного та фізичного тиску.

Так, внаслідок оперативної комбінації співробітники СБ України вивели незаконно затриманого юнака на підконтрольну українській владі територію та повернули до Вінниці.

За матеріалами Управління СБУ у Вінницькій області відкрито кримінальне провадження за частиною першою ст. 146 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Генеральна прокуратура України розслідує справу за фактом сприяння Слідчим комітетом Російської Федерації бойовикам так званих "Донецької/Луганської народних республік".