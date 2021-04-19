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В Луганской области пресекли вмешательство в работу радиоэлектронных сетей ООС

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и пресекли незаконное вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений операции Объединенных сил в Луганской области. Радиоэлектронное оборудование одного из интернет-провайдеров в Старобельске работал на частотах специального пользования.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе проведения следственно-оперативных действий правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории Старобельска и радиоэлектронное оборудование, работавшее на радиочастотах специального пользования и является запрещенным для использования гражданскими лицами", - заявили в полиции.

Во время санкционированного судом обыска было изъято радиоэлектронное оборудование.

По данному факту возбуждено дело по ст. 361 Уголовного кодекса Украины "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи".

Напомним, в прошлом году СБУ разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части, дислоцированной в Черниговской области.

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