У Луганській області припинили втручання в роботу радіоелектронних мереж ООС

Поліція спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили незаконне втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів операції Об'єднаних сил в Луганській області. Радіоелектронне обладнання одного з інтернет-провайдерів у Старобільську працював на частотах спеціального користування.

Про це повідомляє прес-служба поліції .

"В ході проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території Старобільська та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим для використання цивільними особами", - заявили в поліції.

Під час санкціонованого судом обшуку було вилучено радіоелектронне обладнання.

За даним фактом порушено справу за ст. 361 Кримінального кодексу України "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку".