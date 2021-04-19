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У Луганській області припинили втручання в роботу радіоелектронних мереж ООС

Автор: Ігор Литвиненко

Поліція спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили незаконне втручання в роботу радіоелектронних мереж підрозділів операції Об'єднаних сил в Луганській області. Радіоелектронне обладнання одного з інтернет-провайдерів у Старобільську працював на частотах спеціального користування.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"В ході проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили інтернет-провайдера, який діяв на території Старобільська та радіоелектронне обладнання, яке працювало на радіочастотах спеціального користування і є забороненим для використання цивільними особами", - заявили в поліції.

Під час санкціонованого судом обшуку було вилучено радіоелектронне обладнання.

За даним фактом порушено справу за ст. 361 Кримінального кодексу України "несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку".

Нагадаємо, минулого року СБУ викрила спробу втручання в систему зв'язку військової частини, дислокованої в Чернігівській області.

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