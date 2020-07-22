ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части

Черниговская область, Среда 22 июля 2020 15:58
СБУ разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части, дислоцированной в Черниговской области. Провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети.

"Также несанкционированное установление коммерческого оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионной и антитеррористической противодействий, в частности беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.

Правоохранители демонтировали и изъяли оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Открыто дело по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Напомним, ранее СБУ задержала бывшего силовика, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныЧерниговская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь