СБУ разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вмешательства в систему связи воинской части, дислоцированной в Черниговской области. Провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители коммерческой структуры в сфере предоставления интернет-услуг установили вблизи военного объекта радиоэлектронное оборудование, которое эксплуатировалось с нарушением правил использования радиочастот. При этом провайдер пытался использовать частоту передачи, предназначенную для военного подразделения", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, это могло нанести ущерб процессу обработки информации, которая передается в военной радиосети.

"Также несанкционированное установление коммерческого оборудования ставило под угрозу работу системы радиопомех для противодиверсионной и антитеррористической противодействий, в частности беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.

Правоохранители демонтировали и изъяли оборудование, компьютерную технику и электронные носители информации, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Открыто дело по ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все лица, причастные к правонарушению.

Напомним, ранее СБУ задержала бывшего силовика, которого боевики обвинили в убийстве Захарченко.