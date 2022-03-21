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В Луганской области пограничники сорвали диверсию врага

Фото: Изъятая взрывчатка (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГПСУ в Facebook.

Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.

"Пограничники совместно с представителями Службы безопасности Украины провели обыск места жительства диверсанта. В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ", – говорится в сообщении.

К слову, в Харьковской области Вооруженные силы сбили российский истребитель и два беспилотника.

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