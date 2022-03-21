RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Луганщині прикордонники зірвали диверсію ворога

Фото: Вилучена вибухівка (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Антон Федорців

Державна прикордонна служба України запобігла ворожій диверсії на одному з мостів у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ДПСУ у Facebook.

Прикордонники виявили та затримали диверсанта. Наразі з ним працюють слідчі Національної поліції.

"Прикордонники спільно з представниками Служби безпеки України здійснили обшук місця проживання диверсанта. В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", – йдеться в повідомленні.

До слова, на Харківщині Збройні сили збили російський винищувач і два безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная службаЛуганськВторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України