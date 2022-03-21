На Луганщині прикордонники зірвали диверсію ворога

Державна прикордонна служба України запобігла ворожій диверсії на одному з мостів у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ДПСУ у Facebook.
Прикордонники виявили та затримали диверсанта. Наразі з ним працюють слідчі Національної поліції.
"Прикордонники спільно з представниками Служби безпеки України здійснили обшук місця проживання диверсанта. В ході обшуку у чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордовий шнур, набої та гранати з маркуванням РФ", – йдеться в повідомленні.
До слова, на Харківщині Збройні сили збили російський винищувач і два безпілотники.
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