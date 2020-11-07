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В Луганской области погиб 20-летний десантник

Донбасс, Суббота 07 ноября 2020 23:33
В Луганской области погиб 20-летний десантник
Фото: Олег Свинарик (facebook.com/maks.kozytsky)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области погиб украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

Свинарик добровольно изъявил желание нести службу по контракту в августе 2019 года. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Ему было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", - написал Козицкий.

Украинский военнослужащий Владимир Штурм уточнил, что десантник погиб около 6 утра субботы в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.

Напомним, в субботу, 7 ноября, боевики на Донбассе придерживались режима прекращения огня. Такие данные по состоянию на 17:00.

Как писало РБК-Украина, с начала перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.

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