В Луганской области погиб 20-летний десантник

Фото: Олег Свинарик (facebook.com/maks.kozytsky)

В Луганской области погиб украинский военный из 80-й десантно-штурмовой бригады Олег Свинарик. Ему было 20 лет.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий.

Свинарик добровольно изъявил желание нести службу по контракту в августе 2019 года. Служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

"Сегодня на рассвете на войне погиб наш земляк Олег Свинарик, родом из села Арламовская Воля Мостиского района. Трагедия произошла на Луганщине. Ему было всего 20 лет. У него остались родители и два брата", - написал Козицкий.

Украинский военнослужащий Владимир Штурм уточнил, что десантник погиб около 6 утра субботы в районе населенного пункта Половинкино Старобельского района Луганской области.

Напомним, в субботу, 7 ноября, боевики на Донбассе придерживались режима прекращения огня. Такие данные по состоянию на 17:00.

Как писало РБК-Украина, с начала перемирия на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 2051 нарушение режима прекращения огня.