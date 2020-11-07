У Луганській області загинув 20-річний десантник

Фото: Олег Свинарик (facebook.com/maks.kozytsky)

У Луганській області загинув український військовий з 80-ї десантно-штурмової бригади Олег Свинарик. Йому було 20 років.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Козицький.

Свинарик добровільно виявив бажання нести службу за контрактом в серпні 2019 року. Служив у 80-й окремій десантно-штурмової бригади.

"Сьогодні на світанку на війні загинув наш земляк Олег Свинарик, родом з села Арламівська Воля Мостиського району. Трагедія сталася на Луганщині. Йому було всього 20 років. У нього залишилися батьки і два брати", - написав Козицький.

Український військовослужбовець Володимир Штурм уточнив, що десантник загинув близько 6 ранку суботи в районі населеного пункту Половинкине Старобільського району Луганської області.

Нагадаємо, в суботу, 7 листопада, бойовики на Донбасі дотримувалися режиму припинення вогню. Такі дані станом на 17:00.

Як писало РБК-Україна, з початку перемир'я на Донбасі Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 2051 порушення режиму припинення вогню.