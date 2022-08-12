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В Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом

Фото: В Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Валерия Полищук

В оккупированном городе Старобельск Луганской области подорвали автомобиль с местным коллаборантом. Его госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"В оккупированном Старобельске "добрые люди" взорвали автомобиль с местным коллаборантом - "начальником МРЭО". Он в больнице", - написал он.

Напомним, 27 июля во временно оккупированном Херсоне на проспекте Адмирала Сенявина произошел взрыв.

Позже стало известно, что украинские партизаны взорвали автомобиль, в котором находились два "полицейских" российской оккупационной администрации.

Кроме того, в Беловодске расстреляли автомобиль с коллаборантами.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта. Речь идет о пособнике оккупантов - "главе администрации" Чернобаевки.

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