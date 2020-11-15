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В Луганской области планируют построить новую железнодорожную колею

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 08:40
В Луганской области планируют построить новую железнодорожную колею
Фото: Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области планируют построить новую железнодорожную колею. Проект планируют реализовать в рамках строительства инфраструктурных объектов вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников в совместном блоге, опубликованном президентом Владимиром Зеленским.

Резников заявил, что безопасность на Донбассе стоит на первом месте. Однако это не конечная цель для украинского правительства.

"Наша конечная цель - это возвращение Донецкой, Луганской областей и Крыма, развитие этих регионов. Поэтому мы начинаем строительство инфраструктурных объектов вдоль линии соприкосновения, в том числе и дороги, и железную дорогу. Сейчас, кстати, в Луганской области мы уже на повестке имеем проект о новой колеи", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что на Донбассе хотят создать условия, чтобы граждане могли вести бизнес, и местное население видит соответствующие изменения.

"Они понимают, что ничего хорошего не будет, пока Луганская и Донецкая области находятся в оккупации. Люди хотят жить в комфортной, мирной, единой Украины", - сказал Резников.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил, что Украина открыта для жителей временно оккупированных территорий Донбасса, ведь создает новые пункты пропуска и развивает прифронтовую инфраструктуру.

Также сообщалось, что Германия и Франция в совместном заявлении призвали Россию разблокировать работу КПВВ на Донбассе и открыть новые пункты пропуска, что является договоренностью "нормандской четверки".

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Новости Украины Общество ЛуганскЛуганскжелезная дорогаАлексей Резников

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