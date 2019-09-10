СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков через границу с РФ

В Луганской области Служба безопасности Украины перекрыла канал контрабандной переправки наркотических средств через таможенную границу Украины в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, канал организовал бывший полицейский. Незаконное перемещение осуществлялось через международный автомобильный пункт пропуска "Танюшивка".

"Непосредственное перевозки через таможенную границу осуществляла невестка организатора, после чего наркотические средства передавали заказчикам на территории РФ. В Украину они возвращались уже с деньгами, полученными от сбыта наркотиков", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в местах выращивания, переработки и сортировки наркотиков, по месту проживания злоумышленников и на их приусадебном участке правоохранители провели обыски.

"Обнаружена плантация с 19 кустами конопли, более 3,5 кг расфасованной высушенной конопли, кусты конопли, высушенные для дальнейшей обработки, а также средства в сумме 9600 долларов США и 61 000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Фото с места обысков (facebook.com/SecurSerUkraine)

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотреного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью свыше 1 миллион гривен. Крупные партии наркотиков злоумышленники заказывали на почте.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Беларуси Александр Лукашенко перекрыл границу с Украиной якобы из-за возрошего количества попыток незаконного перемещения оружия в Беларусь.