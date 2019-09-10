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СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків через кордон з РФ

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 11:28
СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків через кордон з РФ
Фото: плантації контрабандистів (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зловмисники незаконно постачали наркотики в Росію

У Луганській області Служба безпеки України перекрила канал контрабандного переправлення наркотичних засобів через митний кордон України в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, канал організував колишній поліцейський. Незаконне переміщення здійснювалося через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Танюшивка".

"Безпосереднє перевезення через митний кордон здійснювала невістка організатора, після чого наркотичні засоби передавали замовникам на території РФ. В Україну вони поверталися вже з грошима, отриманими від збуту наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в місцях вирощування, переробки і сортування наркотиків, за місцем проживання зловмисників і на їх присадибній ділянці правоохоронці провели обшуки.

"Виявлено плантацію з 19 кущами конопель, більше 3,5 кг розфасованої висушеної коноплі, кущі конопель, висушені для подальшої обробки, а також кошти в сумі 9600 доларів США і 61 000 російських рублів", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця обшуків (facebook.com/SecurSerUkraine)

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. ст 2. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинена за попередньою змовою групою осіб). В даний час вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Миколаєві поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків і психотропів вартістю понад 1 мільйон гривень. Великі партії наркотиків зловмисники замовляли на пошті.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Білорусі Олександр Лукашенко перекрив кордон з Україною нібито через возрошего кількості спроб незаконного переміщення зброї в Білорусь.

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