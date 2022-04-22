UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области на Пасху в храмах не будет богослужений, - глава ОВА

Фото: в Луганской области не будет богослужений в храмах на Пасху (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в регионе не будет богослужений на Пасху в храмах. Он призвал жителей эвакуироваться как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Гайдая.

"В Луганской области богослужений не будет, наши храмы пострадали от обстрелов, может будут пасхи", - написал глава ОВА.

По его словам, в области будет "военная Пасха" - только в мыслях жителей. Он призвал их покинуть регион, если они хотят, чтобы Пасха была похожа на тот праздник, к которому все привыкли.

"Как хотите праздника и быть в безопасности - автобусы ждут утром", - добавил Гайдай.

Напомним, в Вербное воскресенье оккупанты обстреляли церковь в Северодонецке.

Отметим, в начале апреля под вражеский обстрел попал храм в Рубежном, два священника получили ранения.

Война России против Украины идет 58-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскПасхаВойна в Украине