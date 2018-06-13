В результате непогоды в Черновицкой области остаются обесточенными 48 населенных пунктов

Во многих населенных пунктах повреждены кровли зданий

В результате непогоды 12 июня 2018 года в Черновицкой области обесточенными остаются 48 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения областной государственной администрации.

"На сегодня без электроснабжения остаются 48 населенных пунктов, из них в 27 частично, повреждены Л-10 кВ, из них 9 - частично обесточены", - говорится в сообщении.

Кроме того, во многих населенных пунктах повреждены кровли жилых и административных зданий, а также поломаны деревья.

К ликвидации последствий непогоды привлечены: Управление гражданской защиты населения облгосадминистрации, спасатели и сотрудники "Черновцыоблэнерго" и "Черновцыгаз".

Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Напомним, вчера в Ужгороде прошел сильный град, который сопровождался шквальным ветром.