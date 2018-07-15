У Луганській області звільнили шахтарів, заблокованих під землею

Шахта продовжує працювати в звичайному режимі

В смт Тошківка Луганської області вивели на поверхню 90 шахтарів, які протягом 6 годин були заблокованими під землею в зв'язку із знеструмленням населеного пункту. Про це повідомив голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України шахти "Тошківська" Микола Козачок, передає Нromadske.

Так, за його словами, постраждалих в результаті події немає.

"На той момент в шахті перебувала друга зміна, 90 осіб. Вони почали працювати в 14:00 і повинні були закінчити в 20:00, але через знеструмлення залишилися під землею. Вже вночі світло дали, і о 1:10 ночі люди були на поверхні", - зазначив Козачок.

Шахта продовжує працювати в звичайному режимі.

Зазначимо, вчора, 14 липня, сталося аварійне знеструмлення шахти у населеному пункті Тошківка. В результаті події під землею виявилося майже 90 шахтарів.

Нагадаємо, раніше, 12 червня внаслідок негоди в Чернівецькій області знеструмленими виявилися 48 населених пунктів. У багатьох населених пунктах були пошкоджені покрівлі житлових і адміністративних будівель, а також поламані дерева.