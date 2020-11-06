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У Луганській області засудили бойовика батальйону "Привид"

Луганська область, П'ятниця 06 листопада 2020 15:11
У Луганській області засудили бойовика батальйону "Привид"
Фото: прапор і герб ЛНР (uadonbas.com)
Автор: Роман Тверденко

У Луганській області засудили бойовика, який в 2014 році брав участь у так званій "охорони громадського порядку" Сєвєродонецька. Він входив в підрозділ "Привид".

Про це повідомляє сайт прокуратури Луганської області.

Суд призначив чоловікові п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном. Сам бойовик повністю визнав свою провину, співпрацював зі слідством і дав свідчення проти інших бойовиків.

Слідство встановило, що в квітні 2014 року житель Сєвєродонецька ніс службу на одному з блокпостів, розбитому бойовиками, де перевіряв документи і з'ясовував мету прибулих на територію угруповання. Також, в межах функцій підрозділу, він виконував пристрілювання автоматичної зброї.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала учасника диверсійної групи "Бергмана" зі складу бойовиків ОРЛО. Він причетний до підриву ряду об'єктів інфраструктури на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що 29 жовтня СБУ викрила в Києві учасника терористичної угруповання "ЛНР". Він був заступником командира одного з підрозділів бойовиків.

Крім того, раніше в Луганській області затримали 33-річного жителя Маріуполя, який у 2014 році був активним членом терористичного угруповання "ЛНР" у Сєвєродонецьку.

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