В Луганской области осколком снаряда ранило электрика, медики пытаются спасти ему ногу

В Ивановке (Луганская область) осколком вражеского снаряда ранило электрика компании "ЛЕО". Медики лисичанской больницы пытаются спасти парню ногу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Сегодня 30-летний сотрудник компании "ЛЕО" в Ивановке получил ранение в ногу осколком российского снаряда", - написал в Telegram Гайдай.
По его словам, военные врачи оказали раненому первую медицинскую помощь и отвезли в больницу в Лисичанске. У парня сквозное ранение. По прогнозам медиков, ногу должны сохранить.
Глав ОВА отметил, что на фронте рискую жизнью военные, а в тылу - коммунальщики, медики, полицейские, спасатели, которые под обстрелами оказывают мирному населению помощь.
Напомним, вечером 2 апреля российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Северодонецку, Рубежному, Лисичанску и Тошковцам. В результате обстрелов повреждены 16 жилых домов, системы газо-, водо- и электроснабжения.
Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!