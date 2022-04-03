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У Луганській області осколком снаряда поранило електрика, медики намагаються врятувати йому ногу

Фото: у Луганській області при обстрілі поранення отримав електрик (t.me/lluhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Іванівці (Луганська область) осколком ворожого снаряда поранило електрика компанії "ЛЕО". Медики лисичанської лікарні намагаються врятувати хлопцеві ногу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні 30-річний співробітник компанії "ЛЕО" в Іванівці отримав поранення в ногу осколком російського снаряда", - написав у Telegram Гайдай.

За його словами, військові лікарі надали пораненому першу медичну допомогу і відвезли в лікарню в Лисичанську. У хлопця наскрізне поранення. За прогнозами медиків, ногу повинні зберегти.

Глав ОВА зазначив, що на фронті ризикую життям військові, а в тилу - комунальники, медики, поліцейські, рятувальники, які під обстрілами надають мирному населенню допомогу.

Нагадаємо, ввечері 2 квітня російські окупанти завдали артилерійського удару по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську та Тошківцям. Внаслідок обстрілів пошкоджено 16 житлових будинків, системи газо-, водо - та електропостачання.

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