В Луганской области оккупанты разрушили семь православных храмов

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы", - сказал он.

Сообщается, что четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Кроме того, артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матрены Московской в Рубежном.

Повреждение получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком повыбивало окна.