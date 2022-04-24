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В Луганской области оккупанты разрушили семь православных храмов

Оккупанты обстреляли храмы в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы", - сказал он.

Сообщается, что четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.

Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.

Кроме того, артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матрены Московской в Рубежном.

Повреждение получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.

В Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком повыбивало окна.

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрелов в Луганской области возросло.

Также мы писали, что из Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских.

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