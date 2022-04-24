В Луганской области оккупанты разрушили семь православных храмов

Российские оккупанты разрушили в Луганской области по меньшей мере семь православных храмов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"Русский мир" разрушает все на своем пути. Ему не нужны ни люди, ни дома, ни предприятия, ни памятники культуры. Россияне стирают с Луганской земли все, что встречают. Даже то, во что сами верят, - православные храмы", - сказал он.
Сообщается, что четыре прямых попадания снарядов выдержал Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке.
Несмотря на это, в подвальном помещении там сегодня состоялась пасхальная заутреня и Божественная литургия.
Также частично разрушено здание Свято-Екатериненского храма в Счастье, которое является памятником культурного наследия.
Кроме того, артиллерийские снаряды русской армии попали в Свято-Митрофановский храм в Лисичанске и храм в честь Матрены Московской в Рубежном.
Повреждение получил храм Свято-Михайловского прихода в Попасной.
В Рубежном пострадала новостройка - Свято-Георгиевский храм. В Свято-Троицком храме в Троицком повыбивало окна.
Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрелов в Луганской области возросло.
Также мы писали, что из Луганщины 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!