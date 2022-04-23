Из Луганской области 23 апреля удалось эвакуировать более 110 гражданских, - Гайдай
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отчитался о результатах эвакуации из населенных пунктов опасного региона.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал главы области.
В течение дня власти удалось эвакуировать в безопасные области свыше 110 человек. В частности, из Попасной выехали 52 человека, из Лисичанска – 32, а из Северодонецка – 30.
Гайдай напомнил, что организованная эвакуация является бесплатной. Мирным жителям для выезда достаточно прийти в места сбора или дать знать о себе. Областное руководство также эвакуирует людей с ограниченными возможностями и раненых. Из Попасной вывезли человека с ампутированной ногой и раненого обломком снаряда.
Параллельно с эвакуцией Луганская ОВА доставила гуманитарную помощь в населенные пункты Попаснянской общины. Груз получили жители Камышевахи, Николаевки и Врубовки.
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