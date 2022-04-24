У Луганській області окупанти зруйнували сім православних храмів

"Руський мир" руйнує все на своєму шляху. Йому не потрібні ані люди, ані будинки, ані підприємства, ані пам’ятки культури. Росіяни стирають із Луганської землі все, що зустрічають. Навіть те, у що самі вірять, - православні храми", - сказав він.

Повідомляється, що чотири прямі влучання снарядів витримав Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєвєродонецьку.

Попри це, у підвальному приміщенні там сьогодні відбулася пасхальна заутреня та Божественна літургія.

Також частково зруйнована будівля Свято-Катериненського храму у Щасті, яка є пам'яткою культурної спадщини.

Окрім того, артилерійські снаряди російської армії влучили у Свято-Митрофанівський храм в Лисичанську і храм на честь Мотрони Московської у Рубіжному.

Пошкодження отримав храм Свято-Михайлівської парафії у Попасній.

У Рубіжному постраждала новобудова - Свято-Георгіївський храм. У Свято-Троїцькому храмі в Троїцькому повибивало вікна.