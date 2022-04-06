В Луганской области оккупанты обстреляли центр предоставления гумпомощи: есть раненые

Оккупанты обстреляли из артиллерии Северодонецк (Луганская область). Снаряды попали в центр предоставления гуманитарной помощи, ранены пять местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.

В момент обстрела местные жители стояли в очереди для получения гуманитарной помощи. В результате попадания снаряда ранены пять человек.

"Сегодня, 6 апреля, оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Северодонецку", - говорится в сообщении.

Напомним, днем 6 апреля в результате вражеского обстрела Северодонецка возник пожар в 10 многоэтажных домах.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты более 80 раз обстреляли Луганскую область.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!