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В Луганской области оккупанты обстреляли центр предоставления гумпомощи: есть раненые

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Луганск, Среда 06 апреля 2022 21:06
В Луганской области оккупанты обстреляли центр предоставления гумпомощи: есть раненые Фото: въезд в Северодонецк (facebook.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупанты обстреляли из артиллерии Северодонецк (Луганская область). Снаряды попали в центр предоставления гуманитарной помощи, ранены пять местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.

"Сегодня, 6 апреля, оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по Северодонецку", - говорится в сообщении.

В момент обстрела местные жители стояли в очереди для получения гуманитарной помощи. В результате попадания снаряда ранены пять человек.

Правоохранители зафиксировали данный факт. Предварительная правовая квалификация - ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним, днем 6 апреля в результате вражеского обстрела Северодонецка возник пожар в 10 многоэтажных домах.

Отметим, за минувшие сутки оккупанты более 80 раз обстреляли Луганскую область.

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