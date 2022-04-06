У Луганській області окупанти обстріляли центр надання гумдопомоги: є поранені

Окупанти обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк (Луганська область). Снаряди влучили в центр надання гуманітарної допомоги, поранено п'ятьох місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області.

У момент обстрілу місцеві жителі стояли в черзі для отримання гуманітарної допомоги. В результаті попадання снаряда поранено п'ятеро людей.

"Сьогодні, 6 квітня, окупаційні війська завдали артилерійського удару по Сєвєродонецьку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вдень 6 квітня в результаті ворожого обстрілу Сєвєродонецька виникла пожежа в 10 багатоповерхових будинках.

Відзначити, за минулу добу окупанти понад 80 разів обстріляли Луганську область.

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