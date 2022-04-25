В Луганской области оккупанты обстреляли автобус с эвакуированными

"Эвакуация. 12 северодончан направляются в безопасные города. До Рубежного автобус не доехал из-за обстрелов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас отслеживается следующая тенденция: все меньше людей готовы эвакуироваться с территории свободной Луганщины. Попасная и Рубежное наоборот - хотели бы уехать, но местные россияне не отпускают и систематически обстреливают эвакуационные автобусы.

"Автобусы каждое утро ждут жителей области, однако едут к поездам полупустыми", - добавил Гайдай.

Он отметил, что на не оккупированной части Луганской области по-прежнему остаются более 60 тыс. населения.