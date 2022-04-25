В Луганській області окупанти обстріляли автобус з евакуйованими

"Евакуація. 12 сєвєродончан прямують в безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на разі відслідковується наступна тенденція: все менше людей готові евакуюватися з території вільної Луганщини. Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють евакуаційні автобуси.

"Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми", - додав Гайдай.

Він зазначив, що на не окупованій частині Луганської області досі залишаються більше 60 тис. населення.