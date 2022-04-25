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В Луганській області окупанти обстріляли автобус з евакуйованими

Фото: в Луганській області окупанти обстріляли автобус з евакуйованими (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 25 квітня, на під‘їзді до Рубіжного російські окупанти відкрили вогонь по автобусу. Ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Евакуація. 12 сєвєродончан прямують в безпечні міста. До Рубіжного автобус не доїхав через обстріли", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на разі відслідковується наступна тенденція: все менше людей готові евакуюватися з території вільної Луганщини. Попасна та Рубіжне навпаки - хотіли б виїхати, але росіяни місцевих не відпускають і систематично обстрілюють евакуаційні автобуси.

"Автобуси щоранку чекають на мешканців області, проте їдуть до потягів напівпорожніми", - додав Гайдай.

Він зазначив, що на не окупованій частині Луганської області досі залишаються більше 60 тис. населення.

Як повідомлялось, вся Луганська область у понеділок, 25 квітня, залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ.

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